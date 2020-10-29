  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 29 Ekim 2020 14:25

Cem Belevi ve Zehra Yılmaz ilişkilerine ara verdi

Evlilik hazırlığı yapan Zehra Yılmaz ve Cem Belevi, ilişkilerine sürpriz bir şekilde ara verdi. Çift, bu süreçte ilişkilerini gözden geçirecek.

Cem Belevi ve Zehra Yılmaz ilişkilerine ara verdi

Cem Belevi, üç ay önce Zehra Yılmaz’a evlenme teklifi etmişti. Belevi, ilişkilerine ara verdiklerini söyledi. Evlilik tarihi için erken davranmayacağı öğrenilen çift, bu süreçte beraberliklerini gözden geçirecek.

1/ 5
Cem Belevi ve Zehra Yılmaz ilişkilerine ara verdi

Şarkıcı, “Hem pandemi hem de Zehra’nın ailesi Azerbaycan’da. Öyle bir ara verelim istedik” dedi.

2/ 5
Cem Belevi ve Zehra Yılmaz ilişkilerine ara verdi

26 yaşındaki oyuncu ise geçtiğimiz günlerde, “Annem ve babam Bakü’de yaşıyor. Bu ortamda düğün yapmamız doğru olmaz. Bu nedenle biz de ileri bir tarihe erteledik. Salgın da var” demişti.  

3/ 5
Cem Belevi ve Zehra Yılmaz ilişkilerine ara verdi

BAĞLARI KOPMADI Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; ikili, ara sıra mesajlaşıp, konuşarak bağlarını koparmıyor. Oyuncu ve şarkıcının, ilerleyen günlerde barışabileceği de konuşuluyor.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM