Cem Belevi ve Zehra Yılmaz ilişkilerine ara verdi
Evlilik hazırlığı yapan Zehra Yılmaz ve Cem Belevi, ilişkilerine sürpriz bir şekilde ara verdi. Çift, bu süreçte ilişkilerini gözden geçirecek.
Cem Belevi, üç ay önce Zehra Yılmaz’a evlenme teklifi etmişti. Belevi, ilişkilerine ara verdiklerini söyledi. Evlilik tarihi için erken davranmayacağı öğrenilen çift, bu süreçte beraberliklerini gözden geçirecek.
Şarkıcı, “Hem pandemi hem de Zehra’nın ailesi Azerbaycan’da. Öyle bir ara verelim istedik” dedi.
26 yaşındaki oyuncu ise geçtiğimiz günlerde, “Annem ve babam Bakü’de yaşıyor. Bu ortamda düğün yapmamız doğru olmaz. Bu nedenle biz de ileri bir tarihe erteledik. Salgın da var” demişti.