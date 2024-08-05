Cem Karaca'nın Gözyaşları yeniden vizyonda
İlkim Karaca'nın açtığı dava nedeniyle gösterimden kaldırılan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi, üst mahkemenin itirazı kabul etmesiyle yeniden vizyona girdi.
Sanatçı Cem Karaca'nın hayatı, İsmail Hacıoğlu'nun başrolünde olduğu "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmiyle beyaz perdeye taşınmıştı.
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26 Ocak'ta gösterime girmesi planlanan film için Cem Karaca'nın dördüncü eşi İlkim Karaca dava açmıştı.
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Cem Karaca'nın hayatını anlatan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi, İlkim Karaca'nın açmış olduğu dava sonrası gösterimden kaldırılmıştı.
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Ancak, yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yapılan itiraz sonrası, yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı kısmen kaldırarak "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin gösterime girmesine izin verdi.
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