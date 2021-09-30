Cem Uzan'dan büyük sürpriz! 9 yıllık eşinden ayrılıp yeni bir aşka yelken açtı
Paris'te yaşayan Cem Uzan, 9 yıllık eşi Fanny Blanchelande'den boşanıp, yeni bir aşka yelken açtı.
Uzun yıllardır Paris'te yaşayan Genç Parti lideri Cem Uzan, siyasi ve iş faaliyetlerini Paris'te sürdürüyordu.
Cem Uzan 9 yıl önce Fanny Blanchelande ile evlenmişti. Ancak son zamanlarda arası bozuk olan çift dün resmen boşandı.
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Asıl sürpriz ise Cem Uzan'ın yakın çevresine artık Bayan Valerie il birlikte olduğunu söylemesi oldu.
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Edinilen bilgiye göre Cem Uzan ve Bayan Valerie arasındaki dostluk, 7 yıllık bir geçmişe dayanıyor.
Yakın çevresi, " Cem Uzan ilk kez bu kadar mutlu." yorumunu yaptı.
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Cem Uzan'ın önümüzdeki haftadan itibafren, önemli siyasi hamleler yapacağı da, gelen bilgiler arasında..
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