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  4. Cem Uzan'dan büyük sürpriz! 9 yıllık eşinden ayrılıp yeni bir aşka yelken açtı

Cem Uzan'dan büyük sürpriz! 9 yıllık eşinden ayrılıp yeni bir aşka yelken açtı

Paris'te yaşayan Cem Uzan, 9 yıllık eşi Fanny Blanchelande'den boşanıp, yeni bir aşka yelken açtı.

Uzun yıllardır Paris'te yaşayan Genç Parti lideri Cem Uzan, siyasi ve iş faaliyetlerini Paris'te sürdürüyordu.

Cem Uzan 9 yıl önce Fanny Blanchelande ile evlenmişti. Ancak son zamanlarda arası bozuk olan çift dün resmen boşandı.

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Asıl sürpriz ise Cem Uzan'ın yakın çevresine artık Bayan Valerie il birlikte olduğunu söylemesi oldu. 

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Edinilen bilgiye göre Cem Uzan ve Bayan Valerie arasındaki dostluk,  7 yıllık bir geçmişe dayanıyor.

Yakın çevresi, " Cem Uzan ilk kez bu kadar mutlu." yorumunu yaptı.

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Cem Uzan'ın önümüzdeki haftadan itibafren, önemli siyasi hamleler yapacağı da, gelen bilgiler arasında..

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