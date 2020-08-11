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  3. 11 Ağustos 2020 09:12

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşk tatilinde

Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya hakkında ayrılık haberleri çıkmıştı. Ancak çiftin ayrılığın aksine aşk tatilinde olduğu ortaya çıktı.

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşk tatilinde

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşkı tüm hızıyla devam ediyor. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, Bodrum’da tatile çıktı.



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Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşk tatilinde

Milliyet'in haberine göre uzun süredir ortalıkta görünmeyen çift, Cem Yılmaz’ın Samatya adlı teknesiyle mavi turda görüntülendi. Yalıkavak’ta bulunan bir koya demirleyen ikili, teknede eğlenceli vakit geçirdi.



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Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşk tatilinde

Havanın yağmurlu olmasından dolayı denize girmeyi tercih etmeyen Sarıkaya ve Yılmaz, telefonlarından video izleyerek kahkaha attı.

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Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşk tatilinde

Cem Yılmaz’ın esprilerine kahkaha atan Serenay Sarıkaya’nın sevgilisini omzundan öpmesi dikkatlerden kaçmadı.

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