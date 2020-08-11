Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşk tatilinde
Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya hakkında ayrılık haberleri çıkmıştı. Ancak çiftin ayrılığın aksine aşk tatilinde olduğu ortaya çıktı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşkı tüm hızıyla devam ediyor. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, Bodrum’da tatile çıktı.
Milliyet'in haberine göre uzun süredir ortalıkta görünmeyen çift, Cem Yılmaz’ın Samatya adlı teknesiyle mavi turda görüntülendi. Yalıkavak’ta bulunan bir koya demirleyen ikili, teknede eğlenceli vakit geçirdi.
Havanın yağmurlu olmasından dolayı denize girmeyi tercih etmeyen Sarıkaya ve Yılmaz, telefonlarından video izleyerek kahkaha attı.