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  3. 10 Ekim 2018 10:04

''Cem Yılmaz teklif ederse kabul ederim''

Antalya Film Festivali’nde Cem Yılmaz’la sohbet eden ‘Terminatör’ün yıldızı Kristanna Loken, ''Cem filminde oynamam için teklif ederse kabul ederim'' dedi.

''Cem Yılmaz teklif ederse kabul ederim''

Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, ‘Terminatör’ filminin yıldızı Kristanna Loken, ikinci kez İstanbul’a geldi.

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''Cem Yılmaz teklif ederse kabul ederim''

Dr. Sami Tan Sarıgül’ün geliştirdiği bir yöntemle yüzünü 24 ayar altınla kaplatarak bakım yaptıran dünyaca ünlü oyuncu, Antalya Film Festivali’nde Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli’yle sohbet ettiklerini söyledi.

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''Cem Yılmaz teklif ederse kabul ederim''

Yılmaz’ın kendisiyle tanıştığını anlatan Loken, şunları söyledi:

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''Cem Yılmaz teklif ederse kabul ederim''

"ÇOK CİCİ BİR SEVGİLİSİ VAR"

“Çok cici bir sevgilisi var. Bana yaptığı filmleri anlattı. Sanırım yeni projelerinden birinde oynamamı istiyor, ben öyle hissettim.

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