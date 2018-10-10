''Cem Yılmaz teklif ederse kabul ederim''
Antalya Film Festivali’nde Cem Yılmaz’la sohbet eden ‘Terminatör’ün yıldızı Kristanna Loken, ''Cem filminde oynamam için teklif ederse kabul ederim'' dedi.
Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, ‘Terminatör’ filminin yıldızı Kristanna Loken, ikinci kez İstanbul’a geldi.
Dr. Sami Tan Sarıgül’ün geliştirdiği bir yöntemle yüzünü 24 ayar altınla kaplatarak bakım yaptıran dünyaca ünlü oyuncu, Antalya Film Festivali’nde Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli’yle sohbet ettiklerini söyledi.