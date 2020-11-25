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  3. 25 Kasım 2020 09:25

Cem Yılmaz, Tuğba Ekinci'nin adını duyunca sinirlendi

Cem Yılmaz, önceki gün Levent'teki evinden çıkarken görüntülendi. Ünlü komedyen Tuğba Ekinci ile ilgili soruyu duyunca sinirlendi.

Cem Yılmaz, Tuğba Ekinci'nin adını duyunca sinirlendi

Serenay Sarıkaya ile olan birlikteliğini noktalayan Cem Yılmaz’ın adı Saadet Özsırkıntı ile anılmaya başlamıştı.

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Cem Yılmaz, Tuğba Ekinci'nin adını duyunca sinirlendi

Aşk haberlerini gören Tuğba Ekinci, sosyal medyadan “Bu ne hovardalık kardeşim. Şımartmayın şöyle yaşlanmış insanları şöhreti var diye. Herkes yerini bilsin” yorumunu yapmıştı.

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Cem Yılmaz, Tuğba Ekinci'nin adını duyunca sinirlendi

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre Cem Yılmaz, önceki gün Levent’teki evinden çıkarken görüntülendi. Aracına binen ünlü komedyene Ekinci’nin yorumları hatırlatılınca Yılmaz sinirle yerinden kalktı.

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Cem Yılmaz, Tuğba Ekinci'nin adını duyunca sinirlendi

Yorum yapacakken vazgeçip sadece başını sallayan Cem Yılmaz, yerine oturduktan sonra uzaklaştı.

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