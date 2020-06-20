SON DAKİKA
SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 20 Haziran 2020 15:45

Şok iddia: Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya karakolluk oldu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ve Serenay Sarıkaya'nın annesinin karakolluk oldukları iddia edildi. Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şok iddia: Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya karakolluk oldu

Uçankuş’un iddiasına göre, Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ve Sarıkaya’nın annesi Ümran Hanım karakolluk oldu. 

1/ 5
Şok iddia: Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya karakolluk oldu

Bodrum’da dün karakolda 3 saat geçirdikleri iddia edilen çift herhangi bir açıklama yapmadı.

2/ 5
Şok iddia: Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya karakolluk oldu

Üç ismin neden karakolluk olduğu merak edildi. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ve Ümran Hanım hakkında bir şikayet yapıldığı iddiaları dillendirildi. Bir diğer iddia ise üçlünün tehdit edildiğine dairdi.

3/ 5
Şok iddia: Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya karakolluk oldu

CEM YILMAZ’DAN YALANLAMA
Usta komedyen söz konusu iddialarla ilgili Twitter’dan bir açıklama yaptı ve “Uydurma” dedi.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM