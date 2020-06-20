Şok iddia: Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya karakolluk oldu
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ve Serenay Sarıkaya'nın annesinin karakolluk oldukları iddia edildi. Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Uçankuş’un iddiasına göre, Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ve Sarıkaya’nın annesi Ümran Hanım karakolluk oldu.
Üç ismin neden karakolluk olduğu merak edildi. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ve Ümran Hanım hakkında bir şikayet yapıldığı iddiaları dillendirildi. Bir diğer iddia ise üçlünün tehdit edildiğine dairdi.