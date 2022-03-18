Cem Yılmaz yeni sevgilisi ile yakalandı! Rüya Demirbulut kimdir?
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni dizisi Erşan Kuneri'de rol alan Rüya Demirbulut ile birlikte kameralara yakalandı. Cem yılmaz muhabirlerin, "hayırlı olsun diyelim mi?" sorusunu yanıtsız bıraktı. Cem Yılmaz'ın birlikte görüntülendiği Rüya Demirbulut kimdir?
Cem Yılmaz, yeni projesi Erşan Kuneri'de rol alan 27 yaşındaki genç oyuncu Rüya Demirbulut’la birlikte görüntülendi.
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Etiler’de baş başa Yemek yiyen ikilinin sette başlayan yakınlığının beraberliğe dönüştüğü iddia edildi.
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tv100'ün haberine göre; 48 yaşındaki Yılmaz ile Demirbulut yemek sonrası mekandan çıktıktan sonra ünlü komedyenin Levent’teki evine geçti.
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RÜYA DEMİRBULUT KİMDİR?
Rüya Helin Demirbulut, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünde aldı.
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