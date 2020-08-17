Cem Yılmaz’dan Serenay Sarıkaya’ya elmas kaplı hediye!
Cem Yılmaz ile aşkı doludizgin devam eden oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabındaki son paylaşımında boynundaki kalp şeklindeki kolye ile dikkat çekti.
Cem Yılmaz ile aşkı doludizgin devam eden oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabındaki son paylaşımında boynundaki kalp şeklindeki kolye ile dikkat çekti.
Serenay Sarıkaya'nın yapımı 3 ay süren, altın üzerine elmas kaplı olan özel kolyesi çok beğenildi.
Posta gazetesinde yer alan habere göre; takipçileri, güzel oyuncuya, "Cem Yılmaz mı hediye etti? Tabii canım çok zevkli adam" şeklinde yorum yazdı.