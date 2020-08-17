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  3. 17 Ağustos 2020 00:45

Cem Yılmaz’dan Serenay Sarıkaya’ya elmas kaplı hediye!

Cem Yılmaz ile aşkı doludizgin devam eden oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabındaki son paylaşımında boynundaki kalp şeklindeki kolye ile dikkat çekti.

Cem Yılmaz’dan Serenay Sarıkaya’ya elmas kaplı hediye!

Cem Yılmaz ile aşkı doludizgin devam eden oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabındaki son paylaşımında boynundaki kalp şeklindeki kolye ile dikkat çekti.

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Cem Yılmaz’dan Serenay Sarıkaya’ya elmas kaplı hediye!

Serenay Sarıkaya'nın yapımı 3 ay süren, altın üzerine elmas kaplı olan özel kolyesi çok beğenildi.

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Cem Yılmaz’dan Serenay Sarıkaya’ya elmas kaplı hediye!

Posta gazetesinde yer alan habere göre; takipçileri, güzel oyuncuya, "Cem Yılmaz mı hediye etti? Tabii canım çok zevkli adam" şeklinde yorum yazdı.

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Cem Yılmaz’dan Serenay Sarıkaya’ya elmas kaplı hediye!

Cem Yılmaz, aynı mücevheratçıdan daha önce de kolye, yüzük ve küpe almıştı.

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