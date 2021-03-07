Cem Yılmaz'dan yangın sonrası ilk açıklama
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki evinde yangın çıktı. Cem Yılmaz basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki evinin bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
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Cem Yılmaz basın mensuplarına, "Ben evdeydim zaten. Jeneratörde yangın çıkmış. İtfaiyeyi aradık. itfaiye geldi. Söndürdü. Sağ olsunlar. Evde şu anda kimse yok" dedi.
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