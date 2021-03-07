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  4. Cem Yılmaz'dan yangın sonrası ilk açıklama

Cem Yılmaz'dan yangın sonrası ilk açıklama

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki evinde yangın çıktı. Cem Yılmaz basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Cem Yılmaz'dan yangın sonrası ilk açıklama - Resim: 1

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki evinin bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Cem Yılmaz'dan yangın sonrası ilk açıklama - Resim: 2

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Cem Yılmaz'dan yangın sonrası ilk açıklama - Resim: 3

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. 

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Cem Yılmaz'dan yangın sonrası ilk açıklama - Resim: 4

Cem Yılmaz basın mensuplarına, "Ben evdeydim zaten. Jeneratörde yangın çıkmış. İtfaiyeyi aradık. itfaiye geldi. Söndürdü. Sağ olsunlar. Evde şu anda kimse yok" dedi.

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