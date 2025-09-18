Cem Yılmaz'ın eski eşi ünlü oyuncu Ahu Yağtu beyin anevrizması geçirdi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi güzel oyuncu Ahu Yağtu geçirdiği rahatsızlık sonrasında hastaneye kaldırılırken, Yağtu'ya beyin anevrizması geçirdiği tespit edildi.
2012 yılında evlenen Cem Yılmaz ile nikah masasına oturan Ahu Yağtu sadece 20 ay sonra Cem Yılmaz'dan boşanmıştı.
Cem Yılmaz - Ahu Yağtu çifti bir erkek çocuğu sahibi de olmuştu. Kemal adını verdikleri çocuklarının velayeti Ahu Yağtu’ya verilmişti.
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz gün hayranlarını korkuttu. Ünlü oyuncunun baygınlık geçirdiği açıklandı.
Apar topar hastaneye kaldırılan genç oyuncu, tedavi altına alındı. Yağtu'nun sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama yapıldı.
