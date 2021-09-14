Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanacak Erşan Kuneri dizisinden güzel haber
Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinin çekimlerinin tamamlandığını resmi olarak açıkladı.
Son olarak Karakomik Filmler serisiyle izleyicilerle buluşan Cem Yılmaz, uzun zamandır üzerinde çalıştığı Erşan Kuneri dizisinin çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.
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Netflix'te yayınlanacak olan dizi, G.O.R.A ve Arif V 2016 filmlerinde yer alan Erşan Kuneri karakterinin 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında yaşadıklarını konu alacak.
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Sitcom tarzında olacak dizide Cem Yılmaz'ın yanı sıra Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Zafer Algöz ve Merve Dizdar rol alacak.
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İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizi, toplamda 6 saat sürecek.
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