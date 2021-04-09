Cemal Can Canseven, New York'taki fare istilasından nasibini aldı

FARELERDEN NASİBİNİ ALDI

Yıllardır New York'ta görülen dev fareler, koronavirüs ile beraber daha da içinden çıkılmaz bir hale geldi. Salgın yüzünden yemek için çöp sıkıntısı çeken 3 milyon fare, restoranları dahi bastı. Ülkeyi saran farelerden Cemal Can Canseven de nasibini aldı. Dolaşmak için parka giden şarkıcı ve fenomen, gördüğü manzara karşısında paniğe kapıldı.