Cemal Can'ın yeni imajı olay oldu
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, aylardır uzayan sakallarını kesti.
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, aylardır uzayan sakallarını keserek yeni halini "Hep hayalini kurduğum aynanın karşısındayım" notuyla takipçileriyle paylaştı. Cemal Can'ın paylaşımına kısa sürede 1 milyonun beğeni ve binlerce yorum geldi.
Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de şampiyon olan ünlü sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven, aylardır uzayan sakallarını keserek yeni halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
"Hep hayalini kurduğum aynanın karşısındayım" Son dönemde yaptığı açıklamalarla geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başaran 2020 yılının Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni imajını hayranlarının beğenisine sundu. Cemal Can paylaşımına, "Hep hayalini kurduğum aynanın karşısındayım. Merhaba ben. biraz konuşmamız gerekiyor." notunu düştü.