Cemal Can'ın yeni imajı olay oldu

"Hep hayalini kurduğum aynanın karşısındayım" Son dönemde yaptığı açıklamalarla geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başaran 2020 yılının Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni imajını hayranlarının beğenisine sundu. Cemal Can paylaşımına, "Hep hayalini kurduğum aynanın karşısındayım. Merhaba ben. biraz konuşmamız gerekiyor." notunu düştü.