Cemil İpekçi'den Hadise'ye olay çıkartacak sözler

"SINIRI OLMASI GEREKİYOR" Cemil İpekçi katıldığı 2. Sayfa programında Hadise ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanarak, "Hadise gündeme gelmek için çok dekolte giyiyor. Ben bunun taraftarı değilim. Çünkü iyi sesi olan ve iyi bir şarkıcı sınırı olması gerekiyor.