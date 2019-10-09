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  3. 09 Ekim 2019 00:02

Cemil İpekçi'den Hadise'ye olay çıkartacak sözler

Ünlü modacı Cemil İpekçi Hadise'nin sürekli dekolteli kıyafetler giymesini eleştirdi. Daha önce de Hadise ile polemik yaşayan İpekçi, "Hadise gündeme gelmek için dekolte giyiyor." ifadelerini kullandı. .

Cemil İpekçi'den Hadise'ye olay çıkartacak sözler

Cemil İpekçi, daha öncede polemik yaşadığı şarkıcı Hadise'yi seçtiği kıyafetler sebebiyle eleştirdi. Cemil İpekçi, "Hadise gündeme gelmek için dekolte giyiyor" ifadelerini kullandı.

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Cemil İpekçi'den Hadise'ye olay çıkartacak sözler

"SINIRI OLMASI GEREKİYOR" Cemil İpekçi katıldığı 2. Sayfa programında Hadise ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanarak, "Hadise gündeme gelmek için çok dekolte giyiyor. Ben bunun taraftarı değilim. Çünkü iyi sesi olan ve iyi bir şarkıcı sınırı olması gerekiyor.

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Cemil İpekçi'den Hadise'ye olay çıkartacak sözler

Avrupa'da Beyonce filan var ama Beyonce çarşaf giyse sesi onun önüne geçiyor. Hadise seviyor ortada olmayı. Allah'tan üstümden gitti. Hadise için gündemde olmak çok önemli. Ama bana kalırsa nasıl gündemde kaldığın daha da önemli." ifadelerini kullandı.

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Cemil İpekçi'den Hadise'ye olay çıkartacak sözler

HADİSE'Yİ YERDEN YERE VURMUŞTU Cemil İpekçi daha önce de Hadise ile ilgili sert açıklamalar yaparak, "Ben 48 senelik 279 tane ödül almış bir tasarımcıyım. Sen kimsin? Belçika'nın Flaman kısmından gelmiş orada tutmamış burada Allah razı olsun bir kişi elinden tutmuş da şarkı söylemişsin.

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