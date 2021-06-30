Cemre Baysel sessiz sedasız ayrıldı
Aytaç Şaşmaz ile başrollerini paylaştığı Baht Oyunu dizisiyle ekranlara dönen genç oyuncu Cemre Baysel, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oldu.
Aytaç Şaşmaz ile başrollerini paylaştığı Baht Oyunu dizisiyle ekranlara dönen genç oyuncu Cemre Baysel, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oldu.
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Aytaç Şaşmaz ile iyi bir uyum yakalayan Cemre Baysel'in özel hayatı merak konusu olmuştu.
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Güzel oyuncu, bir süredir meslektaşı Volkan Keskin ile aşk yaşıyordu.
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tv100'ün haberine göre; Cemre Baysel ile Volkan Keskin'in sessiz sedasız ayrıldıkları ortaya çıktı.
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