Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çiftinden hayranlarını üzen karar
Ekranların sevilen yapımlarından Baht Oyunu dizisinin setinde başlayan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz aşkı tamamen bitti...
2021 yılında yolları Baht Oyunu dizisinin setinde kesişen ve bir aşk yaşayan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çiftinin setinde başlayan aşklarını resmen sona erdi.
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Daha önce de kısa bir süreli ayrlık yaşayan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti bu sefer geri dönüş ihtimalini tamamen bitirdi.
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Instagram’dan tüm ortak fotoğrafları silerek ilişkilerine kesin bir nokta koydular.
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Ünlü çift ilk olarak 2022'de birlikteliklerini sonlandırmış ancak 2024’te ilişkilerine yeniden şans veren çift, sosyal medya paylaşımları ve ortak etkinliklerle mutluluk sinyalleri vermişti.
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