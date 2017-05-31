Cenazeye ünlüler akın etti

ABD’nin Los Angeles eyaletinde bulunan Hollywood Sonsuzluk Mezarlığı’na defnedilen Rock yıldızının cenaze törenine eşi Vicky Cornell, oyuncu Brad Pitt, Metallica’dan Lars Ulrisch ve James Hetfield, Foo Fighters’dan Dave Grohl, Pharell, Courtney Love ve daha birçok ünlü isim katıldı.

