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  3. 31 Mayıs 2017 19:30

Cenazeye ünlüler akın etti

Cenazeye ünlüler akın etti


Müzik ve Hollywood dünyasının ünlü isimleri Soundgarden’ın solisti Chris Cornell’i son yolculuğuna uğurlamak için bir araya geldi.
 

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Cenazeye ünlüler akın etti

Geçen hafta 52 yaşında intihar ederek yaşamına son veren Soundgarden’ın solisti Chris Cornell’i cenazesi rock müzik dünyasının ünlü isimlerini, Hollywood yıldızlarını ve ünlü sanatçının sevenlerini bir araya getirdi.

 

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Cenazeye ünlüler akın etti

ABD’nin Los Angeles eyaletinde bulunan Hollywood Sonsuzluk Mezarlığı’na defnedilen Rock yıldızının cenaze törenine eşi Vicky Cornell, oyuncu Brad Pitt, Metallica’dan Lars Ulrisch ve James Hetfield, Foo Fighters’dan Dave Grohl, Pharell, Courtney Love ve daha birçok ünlü isim katıldı.
 

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Cenazeye ünlüler akın etti

Cornell'in yakaın arkadaşı müzik yapımcısı Nile Rogers, kaybından dolayı üzgün olduğunu ifade etti. 

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