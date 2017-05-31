Cenazeye ünlüler akın etti
Müzik ve Hollywood dünyasının ünlü isimleri Soundgarden’ın solisti Chris Cornell’i son yolculuğuna uğurlamak için bir araya geldi.
Geçen hafta 52 yaşında intihar ederek yaşamına son veren Soundgarden’ın solisti Chris Cornell’i cenazesi rock müzik dünyasının ünlü isimlerini, Hollywood yıldızlarını ve ünlü sanatçının sevenlerini bir araya getirdi.
ABD’nin Los Angeles eyaletinde bulunan Hollywood Sonsuzluk Mezarlığı’na defnedilen Rock yıldızının cenaze törenine eşi Vicky Cornell, oyuncu Brad Pitt, Metallica’dan Lars Ulrisch ve James Hetfield, Foo Fighters’dan Dave Grohl, Pharell, Courtney Love ve daha birçok ünlü isim katıldı.