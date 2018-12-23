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  3. 23 Aralık 2018 13:43

Cengiz Kurtoğlu'nun konserinde öpüşen çift olay oldu

Cengiz Kurtoğlu, sahne aldığı mekanda evlilik teklifinden sonra öpüşen çifti görünce panik yaptı.

Cengiz Kurtoğlu'nun konserinde öpüşen çift olay oldu

Arabesk müziğinin ünlü ismi Cengiz Kurtoğlu, Jolly Joker Vadistanbul'da hayranlarıyla buluştu.

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Cengiz Kurtoğlu'nun konserinde öpüşen çift olay oldu

Kurtoğlu, konserinin sonlarına doğru ise evlilik yolunda ilk adımlarını sahnesine atmak isteyen genç hayranlarının mutluluklarına şahitlik etti.

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Cengiz Kurtoğlu'nun konserinde öpüşen çift olay oldu

Sahneye çağırdığı gençlere mutlu bir yuva kurmanın şifrelerini veren ve hayat tecrübelerinden örnekler sunan Cengiz Kurtoğlu, evlilik teklifinin ardından birbirleri ile öpüşen çifti görünce panikledi.

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Cengiz Kurtoğlu'nun konserinde öpüşen çift olay oldu

Seyircilerin şaşkın bakışları arasında ''Ne yapıyorsunuz arkadaşlar, o işi evlenince evde halledersiniz. Amannn...'' sözleri ile genç çiftin ilk öpücüğünü elleriyle sansürleyen Kurtoğlu, seyirciyi güldürdü.

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