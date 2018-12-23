Cengiz Kurtoğlu'nun konserinde öpüşen çift olay oldu
Cengiz Kurtoğlu, sahne aldığı mekanda evlilik teklifinden sonra öpüşen çifti görünce panik yaptı.
Arabesk müziğinin ünlü ismi Cengiz Kurtoğlu, Jolly Joker Vadistanbul'da hayranlarıyla buluştu.
Kurtoğlu, konserinin sonlarına doğru ise evlilik yolunda ilk adımlarını sahnesine atmak isteyen genç hayranlarının mutluluklarına şahitlik etti.
Sahneye çağırdığı gençlere mutlu bir yuva kurmanın şifrelerini veren ve hayat tecrübelerinden örnekler sunan Cengiz Kurtoğlu, evlilik teklifinin ardından birbirleri ile öpüşen çifti görünce panikledi.