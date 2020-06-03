Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener’den sürpriz bebek açıklaması!

21 Haziran'da evliliklerinin birinci yılını kutlamaya hazırlanan Demet Şener-Cenk Küpeli çifti ile ilgili bomba bir haberim var! Geçen yıl 4 Mart'ta İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener'in arayı çok açmadan 21 Haziran'da ikinci kez gelin olacağını tüm Türkiye benim haberim ile öğrenmişti. Şimdi sıkı durun...