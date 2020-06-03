Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener’den sürpriz bebek açıklaması!
Demet Şener, İbrahim Kutluay ile 10 yıllık evliliğinin olaylı şekilde bitirmesinin ardından Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu. Günaydın yazarı Bülent Cankurt, çiftin bebek sahibi olmaya karar verdiğini duyurdu. İşte Bülent Cankurt'un o yazısı…
Demet Şener, İbrahim Kutluay ile 10 yıllık evliliğinin olaylı şekilde bitirmesinin ardından Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu. Günaydın yazarı Bülent Cankurt, çiftin bebek sahibi olmaya karar verdiğini duyurdu. İşte Bülent Cankurt'un o yazısı…
21 Haziran'da evliliklerinin birinci yılını kutlamaya hazırlanan Demet Şener-Cenk Küpeli çifti ile ilgili bomba bir haberim var! Geçen yıl 4 Mart'ta İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener'in arayı çok açmadan 21 Haziran'da ikinci kez gelin olacağını tüm Türkiye benim haberim ile öğrenmişti. Şimdi sıkı durun...
İbrahim Kutluay ile evliliğinden İrem (13) ve Ömer (11) adına iki çocuğu olan 43 yaşındaki Demet Şener Küpeli, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor...
EŞİNİN ÇOCUKLARLA ARASI ÇOK İYİ Evet, yanlış okumadınız... Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı markası Demet Şener İstanbul ile kısa sürede başarıyı yakalayan ve adından söz ettiren Demet Şener Küpeli ile 'Hayatımın en güzel hediyesi' dediği eşi Cenk Küpeli (35), bebek sahibi olmaya karar vermiş.