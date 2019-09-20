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  3. 20 Eylül 2019 21:00

Cenk Küpeli ile jet hızıyla evlenen Demet Şener hamile mi?

Demet Şener, İbrahim Kutluay ile 10 yıllık evliliğinin olaylı bir şekilde bitmesinin hemen ardından kendisinden 12 yaş küçük Cenk Küpeli ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz Haziran ayında 2. kez evlenen Demet Şener'in hamile olduğu iddia e

Cenk Küpeli ile jet hızıyla evlenen Demet Şener hamile mi?

Demet Şener'in hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 10 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde bitiren Demet Şener, Haziran ayında Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu. Cenk Küpeli ile jet hızıyla evlenen Demet Şener, hamilelik hakkında açıklamada bulundu.

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Cenk Küpeli ile jet hızıyla evlenen Demet Şener hamile mi?

İbrahim Kutluay'ın kendisini Edvina Sponza ile aldattığını iddia eden Demet Şener, 10 yıllık evlliğini olaylı bir şekilde sonlandırmasının hemen ardından kendisinden 12 yaş küçük Cenk Küpeli ile evlendi.

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Cenk Küpeli ile jet hızıyla evlenen Demet Şener hamile mi?

Şener'in 3. kez anne olmaya hazırlandığı ve hamile olduğu iddia edildi.

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Cenk Küpeli ile jet hızıyla evlenen Demet Şener hamile mi?

Demet Şener, bir kanalda yayınlanan magazin programında iddialara yanıt verdi.

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