Cenk Küpeli ile jet hızıyla evlenen Demet Şener hamile mi?
Demet Şener, İbrahim Kutluay ile 10 yıllık evliliğinin olaylı bir şekilde bitmesinin hemen ardından kendisinden 12 yaş küçük Cenk Küpeli ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz Haziran ayında 2. kez evlenen Demet Şener'in hamile olduğu iddia e
Demet Şener'in hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 10 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde bitiren Demet Şener, Haziran ayında Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu. Cenk Küpeli ile jet hızıyla evlenen Demet Şener, hamilelik hakkında açıklamada bulundu.
İbrahim Kutluay'ın kendisini Edvina Sponza ile aldattığını iddia eden Demet Şener, 10 yıllık evlliğini olaylı bir şekilde sonlandırmasının hemen ardından kendisinden 12 yaş küçük Cenk Küpeli ile evlendi.