Cenk Küpeli’den Demet Şener’e milyonluk teselli
Cenk Küpeli'nin ailesi tarafından 'istenmeyen gelin' ilan edilen Demet Şener'e eşi Cenk Küpeli destek çıktı. Küpeli ailesinin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Cenk Küpeli, eşi Demet Şener'i 1 milyon liralık Volvo ciple teselli
Kayınpederi Avni Küpeli tarafından 'istenmeyen gelin' ilan edilen Demet Şener'e eşi Cenk Küpeli destek çıktı.
Ailesine karşı Haziran'da evlendiği Şener'i savunan Küpeli, bununla da kalmayıp eski mankene Volvo marka cip hediye ederek jest yaptı.
Şener, önceki gün 1 milyon lira değerindeki yeni cipiyle Bebek'te objektife yansıdı. Küpeli ailesinin açıklamaları için "Biz mutlu ve keyifliyiz. Hiçbir şey tadımızı bozamayacak" diyen Şener'in aracındaki plaka detayı da gözden kaçmadı.