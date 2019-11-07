Cenk Küpeli’den Demet Şener’e milyonluk teselli

Şener, önceki gün 1 milyon lira değerindeki yeni cipiyle Bebek'te objektife yansıdı. Küpeli ailesinin açıklamaları için "Biz mutlu ve keyifliyiz. Hiçbir şey tadımızı bozamayacak" diyen Şener'in aracındaki plaka detayı da gözden kaçmadı.