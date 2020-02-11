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  3. 11 Şubat 2020 11:58

Cennet Mahallesi'nin Helga'sı komşuya gelin gitti

Bir döneme damgasını vuran Cennet Mahallesi dizisinde Ethem'in kızı Helga'yı canlandıran Selin Altay, yıllar sonra ortaya çıktı.

Cennet Mahallesi'nin Helga'sı komşuya gelin gitti

Cennet Mahallesi dizisinde canlandırdığı Helga rolüyle kalplerde taht kuran Selin Altay, ünlülerin katıldığı bir davette ortaya çıktı. 'I-Kız' adlı tiyatro oyununda yapay zekaya sahip bir robotu canlandıran Altay, Yunanistan'a gelin gittiğini açıkladı.

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Cennet Mahallesi'nin Helga'sı komşuya gelin gitti

Rolüyle özdeşleşen sarı saçlarıyla hatırladığımız güzel oyuncu, yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Cennet Mahallesi'nin Helga'sı komşuya gelin gitti

Gazeteci Edmon Bekyan ile mutlu bir evliliği olduğunu ifade eden güzel oyuncu, "Evlilik kararı aldığımızda ailem tarafından hiçbir yadırgama olmadı. Zaten evlenmeden önce de eşimi ailem tanıyor ve çok seviliyordu. İki gönül bir olduktan sonra her milletle anlaşılır. Önemli olan niyet. Zaten Yunanistan'la kültürel farklılıklarımız pek yok, iç içeyiz.

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Cennet Mahallesi'nin Helga'sı komşuya gelin gitti

Yunan oyuncu Yorgos Seitaridis ile evlenince dinini değiştiren Tuğçe Kazaz'ı hatırlattığımızda Altay, "Benim dinimi değiştirme düşüncem hiç olmadı. Dinimi asla değiştirmem.

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