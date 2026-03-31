Cennetin Çocukları'nda İsmail Hacıoğlu ile Özgü Kaya'nın yerine gelen yeni başroller belli oldu
TRT 1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları'nda taşlar yerinden oynadı! İsmail Hacıoğlu'nun kadrodan ayrılmasının ardından Motto Prodüksiyon düğmeye bastı; dizinin hem hikayesi hem de başrolleri tamamen yenilendi. İsmail Hacıoğlu ile Özgü Kaya'nın yerine Burak Serdar Şanal ve Buse Meral'in başrolü paylaştığı yapımın konusu da değişti...
Yapımcılığını Motto Prodüksiyon’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu Cennetin Çocukları, sarsıcı bir değişimle izleyici karşısına çıkıyor. İsmail Hacıoğlu ile yolların ayrılmasının ardından senaryosu Ali Kara tarafından yeniden kaleme alınan dizi, bambaşka bir atmosfer ve taze bir kanla yoluna devam ediyor.
Dizinin yeni döneminde başrolleri Burak Serdar Şanal (Kamil) ve Buse Meral (Zeynep) üstleniyor. Özgü Kaya'nın ardından kadroya dahil olan Buse Meral ve Kamil rolüyle ekranlara dönen Burak Serdar Şanal uyumu, sosyal medyada şimdiden "Yılın çifti" yorumlarını topladı.
Usta isimlerle genç yetenekleri buluşturan dizinin güncel kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Burak Serdar Şanal (Kamil)
Buse Meral (Zeynep)
Yurdaer Okur (Baytar Ahmet)
Zafer Algöz (Şeref)
Ali Seçkiner Alıcı (Sarı Dayı)
Şebnem Doğruer (Cennet)
Deniz Hamzaoğlu (Azil)
Münire Apaydın (Firdevs)
Eda Akalın (Yasemin)
Ali Gözüşirin (Adem)
Evliya Aykan (Oltacı Bayram)
Ecem Çalhan (Sezen)
Yeni senaryoda; ikizini bulma umuduyla çıktığı zorlu yolculuğun ardından kasabasına dönen Kamil ile tutkulu arkeolog Zeynep’in yolları Arafköy’de kesişiyor.