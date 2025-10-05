Cennetin Çocukları'nın Gönül'ü Özgü Kaya Victoria’s Secret'in özel davetlisi oldu
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinde Gönül karakterine hayat veren güzel oyuncu Özgü Kaya, Victoria’s Secret tarafından Victoria’s Secret Fashion Show 2025'e özel davetli olarak çağrıldı.
Üç Kız Kardeş, Kimse Bilmez, Adı Efsane ve Mehmetçik Kûtulamâre gibi birçok projede yer alan son olarak da TRT'de yayınlanan Cennetin Çocukları adlı diziyle sevenleriyle buluşan ünlü oyuncu Özgü Kaya, hem başarılı oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz geçtiğimiz günlerde şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı iddia edilen Özgü Kaya sosyal medya üzerinden Murat Dalkılıç ile katıldıkları bir etkinlikten yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmişti.
Özgü Kaya şimdi de moda dünyasının en görkemi etkinliklerinden biri olan ABD'nin New York şehrinde düzenlenecek olan Victoria’s Secret Fashion Show 2025'e Victoria’s Secret markasının özel davetlisi olarak katılmaya hazırlanıyor.
Güzel oyuncu New York’ta gerçekleşecek görkemli gecede dünyaca ünlü pek çok özel isimle birlikte efsanevi şova Victoria’s Secret Türkiye’nin özel davetlisi olarak katılacak.