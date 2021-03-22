Ceren Hindistan'dan +18 itiraf: ''Çırılçıplak yakaladım, dayağı ben yedim''
Eski eşi Ümit Aslan ile davalık olan ve Aslan'dan şiddet gördüğünü her fırsatta anlatan oyuncu Ceren Hindistan bomba iddialarda bulundu. Hindistan açıklamasında "Yetişkin içerikli film izlerken çıplak şekilde yakaladığımda dayak yedim" dedi.
Ceren Hindistan eski eşi Ümit Aslan hakkında şoke eden açıklamalar yaptı. Aralarındaki sorunları bir türlü halledemeyen ikili yine gündemde.
Ceren Hindistan açıklamasında kandırıldığını söylerken "Zorla amca kızıyla evlendirdiler suratını görmek istemiyorum onun bıktım diyordu" açıklamasında bulundu.
Ceren Hindistan "Bu adam evli olmadığını dair yemin etsin diye Kabe'ye götürdüm. Orada bile yemin etti evli olmadığına dair" dedi.
"Gidecek hiçbir yerim olmadığı için defalarca affetmek zorunda kaldım. Ne evim vardı ne hesabımda param ne de kapısını çalacak bir ailem. Gel gelelim bir gün uyanıp mutfağa giderken yetişkin film izlerken çıplak şekilde yakaladığımda ne yapıyorsun dedim diye kemerle dayak yedim. Gecelikle koşup çıktım binadan. En yakın otele çıplak ayak koşarak gittim. 3 gün sistit oldum kan çıktı her yerimden. Üstelik 7 aylık hamileydim."