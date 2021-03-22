Ceren Hindistan'dan +18 itiraf: ''Çırılçıplak yakaladım, dayağı ben yedim''

"Gidecek hiçbir yerim olmadığı için defalarca affetmek zorunda kaldım. Ne evim vardı ne hesabımda param ne de kapısını çalacak bir ailem. Gel gelelim bir gün uyanıp mutfağa giderken yetişkin film izlerken çıplak şekilde yakaladığımda ne yapıyorsun dedim diye kemerle dayak yedim. Gecelikle koşup çıktım binadan. En yakın otele çıplak ayak koşarak gittim. 3 gün sistit oldum kan çıktı her yerimden. Üstelik 7 aylık hamileydim."