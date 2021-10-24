Ceren Hindistan'ın dönüşü muhteşem oldu
Ekranlardan uzak olan ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Ceren Hindistan veda ettiği sosyal medyaya geri döndü.
Ekranlardan uzak olan ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Ceren Hindistan sosyal medyaya veda etmişti. Hindistan'ın dönüşü muhteşem oldu.
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Ekranlardan uzak olan oyuncu Ceren Hindistan, sosyal medya hesabında bir süre veda etmişti. Ceren Hindistan, 2018 yılında kızı Arya'nın babası Ümit Aslan ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı.
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Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda hamileyken Aslan'dan şiddet gördüğünü öne süren ünlü oyuncu, kemerle dövüldüğünü söylemişti.
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Eski sevgilisini pornoyla da suçlayan Hindistan ardından sessiz sedasız sosyal medyaya veda etmişti. İddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim Instagram'a döndü.
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