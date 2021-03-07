Ceren Hindistan'ın ''fakir'' çıkışı olay oldu
Oyuncu Ceren Hindistan, ''Ne zamandır soru cevap açmıyorum. Hadi sohbet edelim biraz'' diyerek, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Hindistan, "Bilerek mi zengin sevgili seçiyorsun yoksa öyle mi denk geliyor?" sorusuna ise, "Fakiri ne yapayım?" diye yanıtladı. Oyuncunun bu yanıtı sosyal medyada yankı uyandırdı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Ceren Hindistan, Maldivler'de tatil yapıyor. Hindistan, önceki gün takipçilerinden gelen soruları yanıtlayarak merak edilenlerini anlattı.
"KÜFÜR EDER GİBİ BAKTILAR"
Ceren Hindistan, "Unutamadığınız komik, güzel bir anınız varsa anlatır mısınız?" sorusuna, "Hayatımda ilk Fenerbahçe maçına gittiğimde 18 yaşındaydım. İkinci yarı muhteşem bir gol attık. Ben çığlık çığlığa bağırıyorum. (güya tezahürat edeceğim). Ama bir tuhaflık vardı. Bütün stadyum bana küfür eder gibi baktı. Meğer ilk yarıdan sonra kaleler değişiyormuş. Ben hep sağ tarafa kim gol atar diye bekliyordum. Sessiz sedasız uzaklaştım stattan. Uzun bir dönem futbola tövbe etmiştim" yanıtını verdi.
32 yaşındaki Hindistan, "En sevmediğin bir takıntın var mı?" sorusu üzerine "Aynı tonda konuşan insanlarla sohbet edemiyorum. Sıkılıyorum" ifadelerini kullandı.
"FAKİRİ NE YAPAYIM?"
"Bilerek mi zengin sevgili seçiyorsun yoksa öyle mi denk geliyor?" sorusuna ise, "Fakiri ne yapayım?" diye yanıtladı. Hindistan'ın bu yanıtına sosyal medyada yorum yağdı.
"ARTIK AKILLANDIM"
Oyuncu, "Erkek arkadaşınızı nazar değer diye mi göstermiyorsunuz?" sorusuna ise, "Yok canım ne nazarı. Şimdiye kadar hep ulu orta yaşadım. Artık aklım başıma geldi. Özelimi göstermeme konusunda akıllandım sadece. Annemin, babamın ve kızımın haricinde kimsenin bilmesine gerek yok" şeklinde cevapladı.