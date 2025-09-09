Ceren Moray boşandığı gibi sessiz sedasız evlendi...
Yayınlandığı dönemde ekranlara damgasını vuran gençlik dizisi Kavak Yelleri dizisiyle hayatımıza giren ünlü oyuncu Ceren Monay, DJ Doğu Orcan ile sessiz sedasız evlendi.
Kavak Yelleri'nin yıldızı oyuncusu Ceren Moray özel hayatıyla gündemde. Oyuncu Ceren Moray, bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Doğu Orcan ile evlendi.
Ceren Moray ve Doğu Orcan çiftinin sahilde gerçekleşen samimi tören, aile üyeleri ve yakın dostların katılımıyla gerçekleşti.
Düğünden paylaşılan fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Ceren Moray 2017 yılında da nikah masasına oturduğu ilk eşi Fransız Nico Brun ile 5 yıl süren evliliğini de sessiz sedasız sonlandırmıştı.
