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  4. Cesur sahneleriyle Bozkır'ı yakan Yüsra Geyik fenomen diziye transfer oldu

Cesur sahneleriyle Bozkır'ı yakan Yüsra Geyik fenomen diziye transfer oldu

Ekranların güzel oyuncularından Yüsra Geyik, fenomen dizi Bir Gece Masalı'nın kadrosuna dahil oldu.

Cesur sahneleriyle Bozkır'ı yakan Yüsra Geyik fenomen diziye transfer oldu - Resim: 1

Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Zeliş' karakteri ile dikkatleri üzerine çeken, rol aldığı Bozkır'daki cesur sahneleriyle olay olan ve son olarak Aile ve Taş Kağıt Makas adlı dizide rol alan Yüsra Geyik geri dönüyor.

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Cesur sahneleriyle Bozkır'ı yakan Yüsra Geyik fenomen diziye transfer oldu - Resim: 2

Yüsra Geyik şimdi de Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı fenomen dizi Bir Gece Masalı'na dahil oldu.

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Cesur sahneleriyle Bozkır'ı yakan Yüsra Geyik fenomen diziye transfer oldu - Resim: 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yüsra Geyik Denizli’de başlayan İstanbul’a taşınan masalsı bir aşkın etkileyici hikâyesini ekrana aktaran dizide iddialı bir karaktere hayat verecek.

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Cesur sahneleriyle Bozkır'ı yakan Yüsra Geyik fenomen diziye transfer oldu - Resim: 4

Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği NGM imzalı dizide genç oyuncu Ceylan rolüne hayat verecek.

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