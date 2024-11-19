Cesur sahneleriyle Bozkır'ı yakan Yüsra Geyik fenomen diziye transfer oldu
Ekranların güzel oyuncularından Yüsra Geyik, fenomen dizi Bir Gece Masalı'nın kadrosuna dahil oldu.
Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Zeliş' karakteri ile dikkatleri üzerine çeken, rol aldığı Bozkır'daki cesur sahneleriyle olay olan ve son olarak Aile ve Taş Kağıt Makas adlı dizide rol alan Yüsra Geyik geri dönüyor.
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Yüsra Geyik şimdi de Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı fenomen dizi Bir Gece Masalı'na dahil oldu.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yüsra Geyik Denizli’de başlayan İstanbul’a taşınan masalsı bir aşkın etkileyici hikâyesini ekrana aktaran dizide iddialı bir karaktere hayat verecek.
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Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği NGM imzalı dizide genç oyuncu Ceylan rolüne hayat verecek.
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