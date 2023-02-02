Ceyda Düvenci ile Bülent Şarak ayrılıyor mu? Kafa karıştıran paylaşımlar
Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, geçtiğimiz günlerde ayrılık iddialarını yalanlamıştı. Ancak çiftin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı.
Ceyda Düvenci dizi setinde tanıştığı oyuncu Bülent Şakrak ile aşk yaşamaya başlamış, çift 2015 yılında nikah masasına oturmuştu.
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Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2014 yılında yayınlanan 'Aşkın Kanunu' dizisinde rol almış ikilinin set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü.
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Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın mutluluğu oğulları Okan Ali'nin doğumuyla daha da artmıştı.
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Evlilikleri boyunca en özel anlarını dahi takipçileriyle paylaşan çift, son günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.
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