Ceyda Düvenci'den romantik paylaşım

Düveci, eşine bakarken çekilen karesini, "Sevmelere doyamamak... Her yeni gün daha da içten, içten sevmek... İçim akmalara doyamaz sana doğru. Canım sen hep anlat tatlı tatlı..." notuyla paylaştı. Çiftin paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni alırken hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.