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  3. 02 Nisan 2019 12:11

Ceyda Düvenci'den romantik paylaşım

Ceyda Düvenci, eşi Bülent Şakrak ile romantik bir pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Düvenci'nin paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Ceyda Düvenci'den romantik paylaşım

Bülent Şakrak-Ceyda Düvenci çifti, sosyal medya hesaplarından eğlenceli aile pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

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Ceyda Düvenci'den romantik paylaşım

Düveci, eşine bakarken çekilen karesini, "Sevmelere doyamamak... Her yeni gün daha da içten, içten sevmek... İçim akmalara doyamaz sana doğru. Canım sen hep anlat tatlı tatlı..." notuyla paylaştı. Çiftin paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni alırken hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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Ceyda Düvenci'den romantik paylaşım

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Ceyda Düvenci'den romantik paylaşım

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