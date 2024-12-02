Ceyda Düvenci'den yeni sevgilisi ile aşk pozu
Rol aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren ve bir süre önce fazla kilolarından kurtulup yepyeni bir görünüme kavuşan Ceyda Düvenci'nin aşk dolu paylaşımı dikkat çekti.
Rol aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Ceyda Düvenci, bu kez de özel hayatı ile gündemde.
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Yazın sevgilisi Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Düvenci yaz tatilinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmişti.
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Ceyda Düvenci, sevgilisi Güçlü Mete ile paylaştığı son aşk dolu kareyle dikkatleri üzerine çekti.
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Takipçilerine özel hayatından kareleri paylaşan ünlü oyuncu hayranları tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.
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