  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 09 Mayıs 2020 23:26

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den olay paylaşım

Rol aldıkları 'Seksenler' dizisinde tanışıp 2015 yılında evlenen Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, Instagram'dan yayınladıkları paylaşımlarla dikkat çekti.

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den olay paylaşım

Rol aldıkları 'Seksenler' dizisinde tanışıp 2015 yılında evlenen Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, Instagram'dan yayınladıkları paylaşımlarla dikkat çekti. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

1/ 7
Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den olay paylaşım

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde karantinada olan Fersoy ve Öner, evlerinde geçirdikleri zamanı eğlenceli hale getiriyor. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2/ 7
Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den olay paylaşım

Begüm Öner, geçtiğimiz gün eşiyle ev eşyalarını müzik enstrümanı gibi kullanması ortaya neşeli görüntülerin çıkmasına neden oldu. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

3/ 7
Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den olay paylaşım

"BİR TEMİZLİĞİN DAHA SONUNA GELDİK" Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Öner, altına "Bir temizliğin daha sonuna geldik" notunu düştü. Çiftin eğlenceli anları binlerce kişi tarafından izlendi.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM