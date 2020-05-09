Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den olay paylaşım
Rol aldıkları 'Seksenler' dizisinde tanışıp 2015 yılında evlenen Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, Instagram'dan yayınladıkları paylaşımlarla dikkat çekti.
Rol aldıkları 'Seksenler' dizisinde tanışıp 2015 yılında evlenen Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, Instagram'dan yayınladıkları paylaşımlarla dikkat çekti. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde karantinada olan Fersoy ve Öner, evlerinde geçirdikleri zamanı eğlenceli hale getiriyor. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Begüm Öner, geçtiğimiz gün eşiyle ev eşyalarını müzik enstrümanı gibi kullanması ortaya neşeli görüntülerin çıkmasına neden oldu. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN