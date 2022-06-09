Ceylan Ertem'den alkışlanacak hareket: Bergen'in şarkısının gelirini bakın nereye bağışladı?

Sevilen sesi, güçlü ve farklı yorumuyla adından söz ettiren Ceylan Ertem son olarak geçtiğimiz mart ayında piyasaya sürülen ünlü sanatçılardan Gülşen'in de aralarında bulunduğu 8 kadın şarkıcının projede yer aldığı "Bergen: Saygı "albümünde yer almış, "Benim için üzülme" şarkısını seslendirmişti! Ertem, sosyal medyadan paylaşım yaparak şarkının gelirini bir kadın kuruluşuna bağışladığını duyurdu!