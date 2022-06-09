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Ceylan Ertem'den alkışlanacak hareket: Bergen'in şarkısının gelirini bakın nereye bağışladı?

Ceylan Ertem, geçtiğimiz mart ayında piyasaya sürülen ünlü sanatçılardan Gülşen'in de aralarında bulunduğu 8 kadın şarkıcının projede yer aldığı "Bergen: Saygı "albümünde seslendirdiği "Benim için üzülme" şarkısının gelirini bağışladı.

Ceylan Ertem'den alkışlanacak hareket: Bergen'in şarkısının gelirini bakın nereye bağışladı? - Resim: 1

Sevilen sesi, güçlü ve farklı yorumuyla adından söz ettiren Ceylan Ertem son olarak geçtiğimiz mart ayında piyasaya sürülen ünlü sanatçılardan Gülşen'in de aralarında bulunduğu 8 kadın şarkıcının projede yer aldığı "Bergen: Saygı "albümünde yer almış, "Benim için üzülme" şarkısını seslendirmişti! Ertem, sosyal medyadan paylaşım yaparak şarkının gelirini bir kadın kuruluşuna bağışladığını duyurdu!

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Ceylan Ertem'den alkışlanacak hareket: Bergen'in şarkısının gelirini bakın nereye bağışladı? - Resim: 2

Kendine has yorumu, sevilen sesiyle adından söz ettiren Ceylan Ertem son olarak geçtiğimiz mart ayında piyasaya sürülen ünlü sanatçılardan Gülşen'in de aralarında bulunduğu 8 kadın şarkıcının projede yer aldığı "Bergen: Saygı" albümünde yer almış, "Benim için üzülme" şarkısını seslendirmişti! Ertem, sosyal medyadan paylaşım yaparak şarkının gelirini bir kadın kuruluşuna bağışladığını duyurdu!

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Ceylan Ertem'den alkışlanacak hareket: Bergen'in şarkısının gelirini bakın nereye bağışladı? - Resim: 3

"Benim İçin Üzülme" şarkısını seslendirmişti.. 

Ceylan Ertem, 'Bergen: Saygı Albümü'nde, "Benim İçin Üzülme" şarkısını seslendirmişti. Sosyal medyadan bir video paylaşan Ertem, o şarkının gelirini bağışladığını duyurdu.

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Ceylan Ertem'den alkışlanacak hareket: Bergen'in şarkısının gelirini bakın nereye bağışladı? - Resim: 4

Geçtiğimiz mart ayında çıkmıştı.. 

"Bergen: Saygı "Albümü’ geçtiğimiz mart ayında dinleyicilerin beğenisine sunulmuştu. Albümde birçok başarılı sanatçı da Bergen'in şarkısını seslendirmişti.

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