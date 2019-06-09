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  3. 09 Haziran 2019 15:20

Ceza ile Sagopa Kajmer barışıyor mu ?

Ceza ile Sagopa Kajmer barışıyor mu ?

Rap müziğinin sevilen ismi Ceza'nın babası hayatını kaybetti. Ceza'ya yıllardır kavgalı olduğu Sagopa Kajmer'den başsağlığı mesajı geldi.

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Ceza ile Sagopa Kajmer barışıyor mu ?

Rapçi Ceza ve Ayben'in babası Dalyan Özçalkan bugün son yolculuğuna uğurlandı. Yakın çevresi Ceza'yı yalnız bırakmazken uzun zamandır küs olduğu eski arkadaşı Sagopa Kajmer'den başsağlığı mesajı geldi.

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Ceza ile Sagopa Kajmer barışıyor mu ?

"BOL SABIRLAR DİLİYORUM" Kajmer Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Osibisa'yı her gördüğümde aklıma hala Danyal amca gelir. Efendi ve babacan baba. Tıpkı anneni kaybettiğimiz zamanki hislerimle yazıyorum. Ayben ve sana ayrıca tüm Danyal amcayı sevenlere başsağlığı diliyorum. Bol sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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Ceza ile Sagopa Kajmer barışıyor mu ?

BARIŞIYORLAR MI? Kajmer'in mesajı binlerce beğeni ve paylaşım alırken Ceza'nın eski dostuna cevap vermesi, "Acaba rap dünyasının iki ünlü ismi barışıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

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