Ceza ile Sagopa Kajmer barışıyor mu ?

"BOL SABIRLAR DİLİYORUM" Kajmer Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Osibisa'yı her gördüğümde aklıma hala Danyal amca gelir. Efendi ve babacan baba. Tıpkı anneni kaybettiğimiz zamanki hislerimle yazıyorum. Ayben ve sana ayrıca tüm Danyal amcayı sevenlere başsağlığı diliyorum. Bol sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.