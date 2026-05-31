Cezaevinden ''Murat Abi'' olarak çıkan Murat Övüç, leopar kostümüyle eski tarzına geri döndü
102 gün cezaevinde yattıktan sonra "Artık Murat Abi diyeceksiniz" diyerek smokinle sahneye çıkan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Bodrum'da leopar desenli iddialı kostümüyle eski gösterişli tarzına geri döndü.
102 günlük cezaevi sürecinin ardından tahliye edilen ve "Artık Murat Abi olarak yoluma devam edeceğim" diyerek tarzını değiştirdiğini duyuran sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Bodrum'da verdiği son konserde eski gösterişli tarzına hızlı bir dönüş yaptı.
Haber3.com olarak derlediğimiz bilgilere göre; hapisten çıktıktan sonraki ilk sahnesine siyah smokinle çıkarak sade bir imaj çizen Övüç, Bodrum gecelerinde giydiği leopar desenli ve saten detaylı iddialı kostümüyle "Murat Abi" dönemini kısa sürede noktalamış oldu.
Bilindiği üzere, 20 Aralık 2025 tarihinde paylaştığı bir video sebebiyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla tutuklanan ünlü fenomen, yaklaşık 102 gün hapis yatmıştı.
Tahliyesinin ardından hayatında yeni bir sayfa açtığını belirten Övüç, abartılı makyaj ve feminen kıyafetleri geride bıraktığını ima ederek daha maskülen bir profil çizeceğini duyurmuştu. Bu radikal "Murat Abi" kararı magazin gündeminde günlerce konuşulmuş, ilk sahnesindeki smokinli hali sevenleri tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılanmıştı.