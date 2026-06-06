Cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali ortaya çıktı
Şubat ayında düzenlenen operasyonla tutuklanan ve kurgusal hamilelik videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, 4 Haziran 2026 tarihli ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Fuhşa teşvik ve yasaklı madde suçlamalarıyla yargılanan Gezgin, serbest kaldıktan sonra yaptığı ilk açıklamada ailesiyle vakit geçireceğini duyurdu.
TikTok ve Instagram platformlarında milyonlarca takipçisi bulunan ve Şubat 2026'da yürütülen operasyon kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, 4 Haziran'da çıkarıldığı ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaklaşık dört aydır cezaevinde bulunan Gezgin, tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada sevenlerine teşekkür ederek bir süre ailesiyle vakit geçireceğini ifade etti.
Sosyal medyada aylarca süren kurgusal hamilelik serisiyle tanınan ve bir sağlık kuruluşunda kucağında bebekle çektiği videolarla kamuoyunda büyük tartışma yaratan Gezgin'in tutuklanma gerekçeleri oldukça ciddiydi. Fenomen isim hakkında; "yasaklı madde kullanımını kolaylaştırmak", "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamalarıyla dava açılmıştı.
4 Haziran 2026 tarihinde görülen duruşmada mahkeme heyeti, Gezgin'in tutuklulukta geçirdiği süreyi ve delilleri karartma ihtimalinin bulunmamasını dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.
Davanın henüz sonuçlanmadığı ve Gezgin'in yargılanmasına tutuksuz olarak devam edileceği bildirildi.