Cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali ortaya çıktı

TikTok ve Instagram platformlarında milyonlarca takipçisi bulunan ve Şubat 2026'da yürütülen operasyon kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, 4 Haziran'da çıkarıldığı ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaklaşık dört aydır cezaevinde bulunan Gezgin, tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada sevenlerine teşekkür ederek bir süre ailesiyle vakit geçireceğini ifade etti.