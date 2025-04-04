ÇGHB'nin yıldızı Evliya Aykan'ın sevgilisiyle pozları olay oldu: ''Ne şanslı adamsın''
Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan ünlü oyuncu Evliya Aykan'ın sevgilisiyle pozları sosyal medyayı salladı.
Çok Güzel Hareketler Bunlar, Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, Doğu gibi projelerde rol alan oyuncu Evliya Aykan, şimdilerde özel hayatıyla gündemde.
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Sibel Arna'nın YouTube programına konuk olan Aykan, sevgilisi ile sosyal medyadaki fotoğraflarına çok yorum geldiğini söyledi.
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Asude Kızanık ile aşk yaşayan Evliya Aykan, fotoğraflara ''Abla nasıl günah işledin de böyle bir şey oldu?'', ''Nasıl bir sevap bu?'', ''Ne şanslı adamsın'' şeklinde yorumlar yapıldığını ifade etti.
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Evliya Aykan bu tür yorumlara gülüp geçtiklerini söyledi.
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