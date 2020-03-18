Charlotte Lawrence koronavirüsüne yakalandı
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına getiren koronavirüs spor, sanat, eğlence ve siyaset dünyasından birçok ünlü ismi de etkiledi. Son olarak 19 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Charlotte Lawrence, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Oyuncu Christa Miller ile senarist Bill Lawrence’ın kızı olan Charlotte Lawrence, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla deneyimini anlattı.
“Tamamen iyileşeceğim” diyen genç şarkıcı, “İçeride kalın. Lütfen. Hasta hissetseniz de hissetmeseniz de içeride kalın. Anne babanızı düşünün. Büyükanne ve büyükbabanızı düşünün” çağrısı yaptı.