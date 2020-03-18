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  3. 18 Mart 2020 17:00

Charlotte Lawrence koronavirüsüne yakalandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına getiren koronavirüs spor, sanat, eğlence ve siyaset dünyasından birçok ünlü ismi de etkiledi. Son olarak 19 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Charlotte Lawrence, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Charlotte Lawrence koronavirüsüne yakalandı

Amerikalı 19 yaşındaki şarkıcı Charlotte Lawrence’ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Charlotte Lawrence koronavirüsüne yakalandı

Oyuncu Christa Miller ile senarist Bill Lawrence’ın kızı olan Charlotte Lawrence, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla deneyimini anlattı.

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Charlotte Lawrence koronavirüsüne yakalandı

 “Tamamen iyileşeceğim” diyen genç şarkıcı, “İçeride kalın. Lütfen. Hasta hissetseniz de hissetmeseniz de içeride kalın. Anne babanızı düşünün. Büyükanne ve büyükbabanızı düşünün” çağrısı yaptı.

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Charlotte Lawrence koronavirüsüne yakalandı

Lawrence, dışarı çıkmakta ısrar edenleri ‘bencil’ olmakla suçladı. 

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