China ila aşk tatilinde Wanda Nara baskınına uğrayan Icardi'den eski eşi hakkında skandal iddia
Mauro Icardi ile China Suarez'in aşk tatilini burunlarının dibinden takip eden Wanda Nara'ya büyük şok... Mauro Icardi eski eşini bu sefer de hırsızlıkla suçladı.
Sezon başında yaşadığı sakatlık sonrasında eski eşi Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci geçiren ve davaları hala devam ederken yeni sevgilisi China Suarez ile nişanlanan Mauro Icardi güzel nişanlısı China Suarez ile Ibiza tatiline çıkmıştı.
Ibiza'da bir tekne turuna çıkan Mauro Icardi ile China Suarez, denizin ve güneşin tadını çıkarırken Wanda Nara, eski eşi Mauro Icardi ve nişanlısı China Suarez’in İbiza tatilinin yakınında, Formentera adasından paylaştığı cesur fotoğraflarla sosyal medyayı salladı.
Ancak Wanda Nara'nın Icardi - China ikilisini sıkı takibi bununla da sınırlı kalmadı. Wanda Nara "yaz tatilime devam ediyorum" diyerek eski eşi Icardi ve Icardi'nin nişanlısı China Suarez'in burnunun dibinden yaptığı paylaşımlara yenilerini ekledi.
Fakat aşk tatillerinde Wanda Nara'nın "takip" sürprizi yaşayan Mauro Icardi'nin karşı hamlesi çok sert oldu.