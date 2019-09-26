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  3. 26 Eylül 2019 10:35

Chloe Loughnan geri döndü

Popçu Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliğini bitirmesinin ardından annesiyle birlikte memleketi İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan geri döndü. İstanbul'da yaşamak istediğine karar veren güzel mankenin bu isteğini yerine getirebilmesi için önün

Chloe Loughnan geri döndü

Serdar Ortaç ile 5 dakikada sonlanan evliliğinin ardından annesi ile birlikte İrlanda'ya dönen ve yaklaşık bir aydır orada kalan Chloe Loughnan'dan geri döndü.

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Chloe Loughnan geri döndü

Dönüşünü sosyal medyada duyuran Chloe'nin eski eşinin Sarıyer'deki evi yerine bir arkadaşında kalması dikkat çekti. Loughnan, ayrıca imza attığı reklam içerikli paylaşımlarla da cebini doldurdu.

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Chloe Loughnan geri döndü

Yaşamını İstanbul'da sürdürüp ekranların önünde olmak isteyen Chloe Loughnan'ın, bu isteğini gerçekleştirmesi için önünde iki seçenek bulunuyor. Loughnan, ya Türkiye'den bir ajansla iş anlaşması yapıp çalışma izni alacak ya da bir Türk'le evlenecek.

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Chloe Loughnan geri döndü

OYUNCU OLABİLİR Öyle ki Chloe'nin kısa zamanda dizi ya da film projesiyle oyunculuk deneyimi yaşaması bekleniyor.

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