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  3. 16 Ağustos 2019 12:26

Chloe tatilde ! Annesini gören inanamadı

Geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliğini bitiren Chloe Loughan, annesiyle tatile çıktı. Loughnan'ın 43 yaşındaki annesi görenleri şaşırttı.

Chloe tatilde ! Annesini gören inanamadı

Geçtiğimiz günlerde, 5 yıllık evliliklerini noktalayan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti, ani ayrılıklarıyla magazin dünyasında bomba etkisi yaratmıştı.

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Chloe tatilde ! Annesini gören inanamadı

Adliye çıkışında, gazetecilere ''Severek ayrıldık'' açıklaması yapan Chloe, boşanma sonrası annesiyle küçük bir tatile çıktı.

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Chloe tatilde ! Annesini gören inanamadı

Kızına destek olmak için İrlanda'dan İstanbul'a gelen 43 yaşındaki Lucy Loughnan, güzelliğiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Chloe tatilde ! Annesini gören inanamadı

Instagram'da sık sık annesiyle fotoğraf paylaşan Chloe'nin fotoğrafları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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