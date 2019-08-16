Chloe tatilde ! Annesini gören inanamadı
Geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliğini bitiren Chloe Loughan, annesiyle tatile çıktı. Loughnan'ın 43 yaşındaki annesi görenleri şaşırttı.
Geçtiğimiz günlerde, 5 yıllık evliliklerini noktalayan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti, ani ayrılıklarıyla magazin dünyasında bomba etkisi yaratmıştı.
Adliye çıkışında, gazetecilere ''Severek ayrıldık'' açıklaması yapan Chloe, boşanma sonrası annesiyle küçük bir tatile çıktı.
Kızına destek olmak için İrlanda'dan İstanbul'a gelen 43 yaşındaki Lucy Loughnan, güzelliğiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.