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Çiçeği burnunda anne Burcu Biricik, kızı Luna'yla pozunu paylaştı

Geçtiğimiz haftalarda bebeğini kucağına alan oyuncu Burcu Biricik, kızı Luna'yla birlikte pozunu paylaştı.

Çiçeği burnunda anne Burcu Biricik, kızı Luna'yla pozunu paylaştı - Resim: 1

2016 yılında Emre Yetkin ile nikah masasına oturan Burcu Biricik anne oldu.

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Çiçeği burnunda anne Burcu Biricik, kızı Luna'yla pozunu paylaştı - Resim: 2

Oyuncu doğum günü partisinde, doğacak kızının adının Luna olacağını söylemişti. 

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Çiçeği burnunda anne Burcu Biricik, kızı Luna'yla pozunu paylaştı - Resim: 3

Hamilelik sürecinde sık sık sosyal medya hesabında paylaşım yapan Biricik, kızıyla birlikte bir paylaşım daha yaptı. 

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Çiçeği burnunda anne Burcu Biricik, kızı Luna'yla pozunu paylaştı - Resim: 4

İşte Biricik'in kızı Luna ile verdiği yeni poz. 

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