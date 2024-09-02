Çiçeği burnunda anne Burcu Biricik, kızı Luna'yla pozunu paylaştı
Geçtiğimiz haftalarda bebeğini kucağına alan oyuncu Burcu Biricik, kızı Luna'yla birlikte pozunu paylaştı.
2016 yılında Emre Yetkin ile nikah masasına oturan Burcu Biricik anne oldu.
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Oyuncu doğum günü partisinde, doğacak kızının adının Luna olacağını söylemişti.
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Hamilelik sürecinde sık sık sosyal medya hesabında paylaşım yapan Biricik, kızıyla birlikte bir paylaşım daha yaptı.
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İşte Biricik'in kızı Luna ile verdiği yeni poz.
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