Çiçeği burnunda aşıklar 1000 liralık şezlongda keyif yaptı
Bir süredir aşk yaşayan Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu, Bodrum'da görüntülendi. Ünlü çift, fahiş fiyatlarıyla bilinen plajın 1000 liralık şezlonglarında keyif yaptı.
Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun ilişkisi doludizgin devam ediyor. Yaz sezonunu Çeşme’de açan iki sevgili, daha sonra Bodrum’a geçti.
Hürriyet'ten Ali Keser'in haberine göre, aşıklar geçen cuma tatil beldesinin dudak uçuklatan fiyatlarıyla gündeme gelen plajlarından birindeydi. 1000 liralık şezlonglara uzanıp güneşin tadını çıkaran Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, neşeli halleriyle dikkat çekti.