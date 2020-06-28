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  3. 28 Haziran 2020 11:04

Çiçeği burnunda aşıklar 1000 liralık şezlongda keyif yaptı

Bir süredir aşk yaşayan Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu, Bodrum'da görüntülendi. Ünlü çift, fahiş fiyatlarıyla bilinen plajın 1000 liralık şezlonglarında keyif yaptı.

Çiçeği burnunda aşıklar 1000 liralık şezlongda keyif yaptı

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun ilişkisi doludizgin devam ediyor. Yaz sezonunu Çeşme’de açan iki sevgili, daha sonra Bodrum’a geçti.

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Çiçeği burnunda aşıklar 1000 liralık şezlongda keyif yaptı

Hürriyet'ten Ali Keser'in haberine göre, aşıklar geçen cuma tatil beldesinin dudak uçuklatan fiyatlarıyla gündeme gelen plajlarından birindeydi. 1000 liralık şezlonglara uzanıp güneşin tadını çıkaran Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, neşeli halleriyle dikkat çekti.

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Çiçeği burnunda aşıklar 1000 liralık şezlongda keyif yaptı

Objektifleri fark edince pareosuna sarınan Eyüboğlu, keyifli sohbete kaldığı yerden devam etti.

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