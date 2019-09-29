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  3. 29 Eylül 2019 16:48

Ciciş Ceyda'dan yarı çıplak paylaşım

Cicişler olarak tanınan kardeşlerden Ceyda Ersoy, cesur bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ciciş Ceyda'dan yarı çıplak paylaşım

Magazin dünyasında skandallarıyla gündeme gelen Esra-Ceyda kardeşler, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından paylaştıkları çıplak pozlarla olay olmaya devam ediyorlar.

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Ciciş Ceyda'dan yarı çıplak paylaşım

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy, sosyal medya hesabından cesur paylaşıma imza attı. Ersoy,Instagram'da üzerinde sadece havlu olan bir fotoğraf paylaştı. Ünlü ismin, bununla da kalmayıp açıkta kalan göğsünü eliyle kapatması da dikkat çekti.

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Ciciş Ceyda'dan yarı çıplak paylaşım

Geçtiğimiz günlerde de banyodan benzer poz paylaşan Ceyda Ersoy, paylaşımını kısa bir süre sonra kaldırmıştı.

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Ciciş Ceyda'dan yarı çıplak paylaşım

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