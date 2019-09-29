Ciciş Ceyda'dan yarı çıplak paylaşım

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Ceyda Ersoy, sosyal medya hesabından cesur paylaşıma imza attı. Ersoy,Instagram'da üzerinde sadece havlu olan bir fotoğraf paylaştı. Ünlü ismin, bununla da kalmayıp açıkta kalan göğsünü eliyle kapatması da dikkat çekti.



