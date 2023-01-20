Cicişler'in Ceyda'sı yine rahat durmadı: Duştan çıkıp çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
Öpüşürken dili kopan ve dilini diktirdiği anları geçtiğimiz hafta takipçileriyle paylaşan Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy duştan pozunu paylaştı.
Esra Ceyda kardeşler, Cine5'te yaptıkları bir programı açarken “Günaydın cicişler” dedi. Okan Bayülgen de programında Esra ve Ceyda Ersoy'a 'ciciş' demesiyle isimleri öyle kaldı.
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Son olarak öpüşürken dili kopan Ceyda Ersoy, o anları anlatıp doktorun dilini diktiği videoyu da takipçileriyle paylaştı.
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Kavga ve polemiklerle gündemden düşmeyen ciciş kardeşlerden gündemi meşgul etmeye devam ediyor.
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Ceyda Ersoy şimdi de duştan sonra çırılçıplak pozunu takipçileriyle paylaştı, görenlerin tansiyonu yükseldi.
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