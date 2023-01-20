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  4. Cicişler'in Ceyda'sı yine rahat durmadı: Duştan çıkıp çırılçıplak fotoğrafını paylaştı

Cicişler'in Ceyda'sı yine rahat durmadı: Duştan çıkıp çırılçıplak fotoğrafını paylaştı

Öpüşürken dili kopan ve dilini diktirdiği anları geçtiğimiz hafta takipçileriyle paylaşan Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy duştan pozunu paylaştı.

Cicişler'in Ceyda'sı yine rahat durmadı: Duştan çıkıp çırılçıplak fotoğrafını paylaştı - Resim: 1

Esra Ceyda kardeşler, Cine5'te yaptıkları bir programı açarken “Günaydın cicişler” dedi. Okan Bayülgen de programında Esra ve Ceyda Ersoy'a 'ciciş' demesiyle isimleri öyle kaldı.

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Cicişler'in Ceyda'sı yine rahat durmadı: Duştan çıkıp çırılçıplak fotoğrafını paylaştı - Resim: 2

Son olarak öpüşürken dili kopan Ceyda Ersoy, o anları anlatıp doktorun dilini diktiği videoyu da takipçileriyle paylaştı.

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Cicişler'in Ceyda'sı yine rahat durmadı: Duştan çıkıp çırılçıplak fotoğrafını paylaştı - Resim: 3

Kavga ve polemiklerle gündemden düşmeyen ciciş kardeşlerden gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

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Cicişler'in Ceyda'sı yine rahat durmadı: Duştan çıkıp çırılçıplak fotoğrafını paylaştı - Resim: 4

Ceyda Ersoy şimdi de duştan sonra çırılçıplak pozunu takipçileriyle paylaştı, görenlerin tansiyonu yükseldi.

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