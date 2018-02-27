Çiftlerin arasını en çok bu ünlüler bozuyor
İngiltere'deki bir araştırma; kadın ve erkeklerin, eşlerinin sosyal medyada takip etmesinden en çok rahatsızlık duydukları ünlüleri belirledi.
2 bin kişinin katıldığı araştırmada; her 10 İngiliz'den altısı, uzun mesai saatleri, günlük tempo ve sosyal medyadaki dikkat dağıtıcı etkenler nedeniyle birbirlerinden koptuklarını söyledi.
Altı kişiden biri ise; eşinin kendisiyle vakit geçirmek yerine, Instagram ve Twitter'da Cara Delevingne, Ed Sheeran, David Beckham, Emma Watson ve Alexa Chung gibi ünlülerin paylaşımlarıyla ilgilendiğini söyledi.