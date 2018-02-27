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  3. 27 Şubat 2018 15:15

Çiftlerin arasını en çok bu ünlüler bozuyor

Çiftlerin arasını en çok bu ünlüler bozuyor

İngiltere'deki bir araştırma; kadın ve erkeklerin, eşlerinin sosyal medyada takip etmesinden en çok rahatsızlık duydukları ünlüleri belirledi.

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Çiftlerin arasını en çok bu ünlüler bozuyor

2 bin kişinin katıldığı araştırmada; her 10 İngiliz'den altısı, uzun mesai saatleri, günlük tempo ve sosyal medyadaki dikkat dağıtıcı etkenler nedeniyle birbirlerinden koptuklarını söyledi.

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Çiftlerin arasını en çok bu ünlüler bozuyor

Altı kişiden biri ise; eşinin kendisiyle vakit geçirmek yerine, Instagram ve Twitter'da Cara Delevingne, Ed Sheeran, David Beckham, Emma Watson ve Alexa Chung gibi ünlülerin paylaşımlarıyla ilgilendiğini söyledi.

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Çiftlerin arasını en çok bu ünlüler bozuyor

Her üç kişiden biri de; partnerlerinin telefonlarıyla çok meşgul olması nedeniyle aralarına soğukluk girdiğini belirtti.

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