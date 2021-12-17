Cinsel ilişki itirafı ile gündem olan Nagihan Karadere 15 yıl önceki halini paylaştı
Survivor 2016 ve 2018 sezonlarında ünlüler takımında yarışan Nagihan Karadere 15 yıl önceki halini paylaştı.
Tv 8'in sevilen programı Survivor'da 2016 ve 2018 sezonunda yarışan, yarışmadan 5. ve 2. olarak ayrılan Nagihan Karadere yine gündemde.
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Şimdilerde Dominik macerası hazırlıkları içinde olan eski milli atlet Nagihan Karadere, sosyal medya hesabından 15 yıl önceki kaslı halini paylaştı.
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"Şimdi çok daha iyiyim"
Karadere paylaşımına "15 sene önceki kaslarım. Fenerbahçe Spor Kulübü 2006 yılı. 400m Engelli Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1.lik. İtiraf etmem gerekirse şimdi çok daha iyiyim" notunu yazdı.
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Karadere, Survivor macerasından sonra estetik operasyon geçirmiş ve en son saçlarını pembeye boyamıştı.
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