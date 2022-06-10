Cinsellik itirafıyla olay olmuştu: Hande Sarıoğlu'ndan Aleyna Kalaycıoğlu'nun evine baskın

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8'de ekranlara gelen Survivor yarışma programı ile yıldızı parlayan, yarışmanın dördüncüsü olarak adaya veda eden, voleybol kariyeriyle tanınan Aleyna Kalaycıoğlu'nun arkadaşları evine ani baskın düzenledi! Kapıyı açan Kalaycıoğlu iç çamaşırsız bir şekilde yakalanarak, panikledi!