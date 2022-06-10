Cinsellik itirafıyla olay olmuştu: Hande Sarıoğlu'ndan Aleyna Kalaycıoğlu'nun evine baskın
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8'de ekranlara gelen Survivor yarışma programı ile yıldızı parlayan, Aleyna Kalaycıoğlu'nun arkadaşları evine baskın düzenledi.
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8'de ekranlara gelen Survivor yarışma programı ile yıldızı parlayan, yarışmanın dördüncüsü olarak adaya veda eden, voleybol kariyeriyle tanınan Aleyna Kalaycıoğlu'nun arkadaşları evine ani baskın düzenledi! Kapıyı açan Kalaycıoğlu iç çamaşırsız bir şekilde yakalanarak, panikledi!
Voleybol kariyeriyle tanınan, Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8'de yayınlanan "Survivor" ile yıldızı parlayan, yarışmanın dördüncüsü olarak adaya veda eden Aleyna Kalaycıoğlu'nun arkadaşları evine ani baskın düzenledi! Kapıyı açan Kalaycıoğlu iç çamaşırsız bir şekilde yakalanarak panikledi!
Hayatı Survivor'da değişti..
Voleybol kariyeriyle tanınan 24 yaşındaki Aleyna Kalaycıoğlu'nun hayatı Survivor 2021'e katılmasıyla tamamen değişmişti..
Survivor 4.sü olmuştu
Yarışmada büyük bir başarı sergileyen voleybolcu Kalaycıoğlu, 147. günde adaya veda ederek yarışmada dördüncü olmuştu.