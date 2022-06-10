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  4. Cinsellik itirafıyla olay olmuştu: Hande Sarıoğlu'ndan Aleyna Kalaycıoğlu'nun evine baskın

Cinsellik itirafıyla olay olmuştu: Hande Sarıoğlu'ndan Aleyna Kalaycıoğlu'nun evine baskın

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8'de ekranlara gelen Survivor yarışma programı ile yıldızı parlayan, Aleyna Kalaycıoğlu'nun arkadaşları evine baskın düzenledi.

Cinsellik itirafıyla olay olmuştu: Hande Sarıoğlu'ndan Aleyna Kalaycıoğlu'nun evine baskın - Resim: 1

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8'de ekranlara gelen Survivor yarışma programı ile yıldızı parlayan, yarışmanın dördüncüsü olarak adaya veda eden, voleybol kariyeriyle tanınan Aleyna Kalaycıoğlu'nun arkadaşları evine ani baskın düzenledi! Kapıyı açan Kalaycıoğlu iç çamaşırsız bir şekilde yakalanarak, panikledi!

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Cinsellik itirafıyla olay olmuştu: Hande Sarıoğlu'ndan Aleyna Kalaycıoğlu'nun evine baskın - Resim: 2

Voleybol kariyeriyle tanınan, Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8'de yayınlanan "Survivor" ile yıldızı parlayan, yarışmanın dördüncüsü olarak adaya veda eden Aleyna Kalaycıoğlu'nun arkadaşları evine ani baskın düzenledi! Kapıyı açan Kalaycıoğlu iç çamaşırsız bir şekilde yakalanarak panikledi!

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Cinsellik itirafıyla olay olmuştu: Hande Sarıoğlu'ndan Aleyna Kalaycıoğlu'nun evine baskın - Resim: 3

Hayatı Survivor'da değişti.. 

Voleybol kariyeriyle tanınan 24 yaşındaki Aleyna Kalaycıoğlu'nun hayatı Survivor 2021'e katılmasıyla tamamen değişmişti.. 

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Cinsellik itirafıyla olay olmuştu: Hande Sarıoğlu'ndan Aleyna Kalaycıoğlu'nun evine baskın - Resim: 4

Survivor 4.sü olmuştu

Yarışmada büyük bir başarı sergileyen voleybolcu Kalaycıoğlu, 147. günde adaya veda ederek yarışmada dördüncü olmuştu.

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